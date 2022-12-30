Henüz Kızılelma’nın heyecanı yaşanırken Türkiye’ye bir müjde daha geldi: Saatler sonra...

Yeni yıla girerken savunma sanayii alanında yeni bir adım atılıyor. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "müjde" olarak duyururken "Bu akşamı bekleyin" dedi.

Savunma sanayiinde kritik hamleler atılmaya devam ediyor. Son olarak Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den merak uyandıran bir açıklama geldi.

Demir, savunma sanayiiyle ilgili gelişmeyi A Haber'de katıldığı canlı yayında şu sözlerle duyurdu:

"Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Bugün akşama kadar yayınlamamızı beklesin arkadaşlar. Hava savunma sisteminde güzel bir haber daha gelecek."