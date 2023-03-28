Henüz imzası kurumadan Caner Erkin krizi! Büyük skandal...

Caner Erkin'in Başakşehir macerası hiç de istediği gibi başlamadı. Avrupa dahil birçok dev kulübe transferi direkten dönen deneyimli sol bek, Turuncu-Lacivertlilerde resmen unutuldu. Akşam'a göre; düzenli forma giymek için Başakşehir'i tercih eden Caner Erkin'in sadece 4 dakika süre alabilmesi dikkat çekti. Başakşehir'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Caner Erkin, İstanbul ekibinde umduğunu bulamadı. Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra adı Beşiktaş, Galatasaray ve bazı Avrupa kulüpleriyle de anılan Caner Erkin, düzenli forma şansı bulmak adına tercih ettiği Başakşehir'de unutuldu.

Karagümrük sonrası Caner Erkin için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girmiş ancak taraftarların tepkisi sonrası iki kulüp de transferden çekilmişti. Mallorca ve Getafe de dahil İspanya'dan bazı kulüplerin de istediği Caner Erkin, İstanbul'da kalma kararı almıştı.

CANER ERKİN UMDUĞUNU BULAMADI

Düzenli forma şansı bulmak isteyen Caner Erkin, Başakşehir'i tercih ederken deneyimli futbolcunun planları tutmadı. Belözoğlu tarafından tercih edilmeyen 34 yaşındaki sol bek, sadece Kayserispor maçında 4 dakika süre alabildi.

Caner Erkin'in durumdan rahatsız olduğu ve formayı kapmak için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüğü kaydedildi. Sezonun ilk yarısında Karagümrük forması giyen Caner Erkin çıktığı 12 maçta 6 asistlik katkı vermişti.

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Caner Erkin'in Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.