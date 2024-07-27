Henüz her şey bitmiş değil! Kassam dimdik ayakta! 10 İsrail askerini bubi tuzaklı bir eve çekip işte böyle yok etti

Bir güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerde, Siyonist birliğin Yabna kampında bubi tuzaklı bir eve çekilmesi ve 10 askerin eve girmesinin ardından patlayıcının infilak ettirilerek Siyonist birliğin tüm üyelerinin öldürülmesi ve yaralanması yer alıyor.

Diğer sahneler de Mücahitlerin El-Şabura kampında düşman askerlerinin saklandığı bir evin altına bubi tuzağı kurduğunu ve Siyonist güç eve girdikten sonra tünel gözünü patlattığını ve düşmanın bu operasyonda 4 askerinin öldüğünü ve diğerlerinin yaralandığını itiraf ettiğini gösterdi. El-Aksa Seli savaşı 7 Ekim 2023 Cumartesi günü şafak vakti Mücahitlerin Gazze'deki yerleşim yerlerine ve askeri bölgelere karadan, denizden ve havadan saldırarak yüzlerce Siyonist askeri ve gaspçıyı öldürmesi ve esir almasıyla başladı.

PEŞ PEŞE DARBELER

Kassam Tugayları'nın askeri medyası tarafından yayınlanan gelişmeler şu şekilde;

13:51 | Kassam Tugayları, Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel el-Hava mahallesinde iki Şevaz füzesiyle etrafı askerlerle çevrili iki Siyonist Merkvah 4 tankını imha etti

ÖNE ÇIKAN VİDEO

14:22 | Kassam Mücahitleri, Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel el-Hava mahallesinde bir Siyonist piyade birliğinde "gök gürültüsü" anti-personel düzeneğini patlatarak ölü ve yaralılara neden oldu

14:46 | El-Kassam Tugayları Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel el-Hava mahallesinde bir Siyonist Merkvah tankını El-Yasin 105 füzesiyle hedef aldı 14:52 | El-Kassam Mücahitleri Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel el-Hava mahallesinde bir araçtaki Siyonist bir askeri keskin nişancı ateşiyle vurdu

17:45 | El-Kassam Tugayları Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel el-Hava mahallesinde düşman güçlerini havan toplarıyla vurdu

19:48 | El-Kassam Mücahitleri Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel el-Hava mahallesinde bir helikoptere Sam 7 roketi attı. Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel al-Hawa mahallesinde bir helikoptere doğru

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Tel el-Hava Mahallesi'ne giren İsrail ordusuyla Filistin direniş güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların, Gazze kentine bağlı Tel el-Hava Mahallesi'ndeki Kudüs Hastanesi ve Nil Okulu çevresine girdiğini belirtti.

Tanıklar, Filistin direniş güçlerinin, Tel el-Hava bölgesine giren İsrail ordusuna karşılık verdiğini ve bölgede çatışmaların şiddetlendiğini kaydetti.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamalarda ise Kassam Tugaylarının, Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait etrafı askerlerle çevrili 2 Merkava-4 tankını imha ettiği belirtildi.

Bir başka açıklamada, yine Kassam Tugaylarının Tel el-Hava’da, İsrail ordusuna ait piyade birliğine düzenlediği saldırıda, çok sayıda askerin öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Kassam Tugaylarına bağlı keskin nişancıların da bölgede pusuya yattığı ve İsrail askerlerine operasyon düzenlemeye devam ettikleri kaydedildi.