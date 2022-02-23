Henüz altın almayanlar dikkat! Haluk Özdil duyurdu: Bu olursa altın jet uçağı gibi fırlar gider

Araştırmacı yazar Haluk Özdil ile yazar Cem Özüak, Ukrayna-Rusya geriliminin piyasalara yansımasını değerlendirdi.

Haluk Özdil'in Youtube kanalında, söz konusu savaş atmosferinde altın fiyatlarının ne yönde şekilleneceğine dair çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Altın onsunda 1900’ü kırılma noktasıdır. Önceden dediğimiz gibi 2 bin dolara doğru gidecektir. Çin’de Tayvan’a girerse altın fırlar gider. Yükselişten çıkar jet uçağı gibi gider" ifadelerini kullandı.

Cem Özüak ise 2022 yılının altının yılı olacağını söyleyerek "Rusya, Donbass bölgesi ve ilerisine doğru gidecek. Bu zaten normal hale geldiğinde artık altın artık bu durumu fiyatlamayacak. Çünkü şu an altın istikrarsızlığı fiyatlıyor. Diğer taraftan Çin, Tayvan’ı işgal ederse altının yükselişi devam edecektir. Savaş olmasa dahi enflasyondan bile altın güçlenmeye devam edecektir. Dolar tarafındaki gelişmelerde gram altının güçlenmesine sebep olacaktır. Ben altının düşüşünü öngörmüyorum. Bu sene altının yılı olacaktır" dedi.