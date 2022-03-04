Henüz altın almayanlar dikkat! Ekonomist Tuna Kaya, gram altın 1200 lira olacak dedi ve tarih verdi

Aralık ayındaki hükümet politikaları nedeniyle doların düşmesiyle gerileyen gram altın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeniden yükselişe geçti.

Ons altın tarafındaki yükseliş gram altına yansıdı. Uzmanlar 900'lü rakamların uzak olmadığını düşünüyor.

Ekonomist Tuna Kaya, Youtube kanalından yaptığı açıklamada, gram altının yıl ortasında 1200 lira olacağını söyledi.

Tuna Kaya yaptığı açıklamada, "Gram altında artık 820 seviyesi artık aşıldı. Burası artık maliyet noktasıdır. 871 bölgesi destek seviyesidir. Burayı aşarsa artık gram altın gözünü 1000 liraya dikecektir. Yıl ortasında artık 1200 liralı seviyeleri görmemiz sürpriz olmayacak. Ons altında ise 2 bin dolar seviyesi hedeftir. Orada sene ortasında da 2200 dolar seviyesini göreceğimiz düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

3 bin lira tahmini yapmıştı

Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir. Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.