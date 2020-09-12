  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbolda İzmir Fuar Kupası son gün müsabakalarıyla tamamlandı
Spor

Hentbolda İzmir Fuar Kupası son gün müsabakalarıyla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:24:54 -
Hentbolda İzmir Fuar Kupası son gün müsabakalarıyla tamamlandı

İZMİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir Fuar Kupası sona erdi.

Celal Atik Spor Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Beşiktaş Aygaz, Spor Toto ve Beykoz Belediyespor'un yer aldığı organizasyonun üçüncü ve son gününde iki karşılaşma oynandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri uyarınca seyircisiz yapılan organizasyonda bugün İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 28-23 yendi. Spor Toto da Beykoz Belediyespor'u 24-23'lük skorla mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi
Gündem

İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi

İP’li Yavuz Ağıralioğlu, Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı teklifine olumlu yanıt veren Meral Akşener’e tepkisini sosyal medyada gösterdi. ..
Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...
Gündem

Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Youtube'da yayınladığı bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cum..
İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!
Medya

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Eski spiker Defne Samyeli bir Youtube kanalına verdiği röportajda "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı