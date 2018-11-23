Hentbolda haftanın programı
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.23 Kasım 2018 Cuma 09:24
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Ahi Evran Üniversitesi-Adıyaman Belediyespor (Ahi Evran Üniversitesi)
15.00 Maliye Piyango-MYK Hentbol (THF)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Celal Atik)
18.30 SELKA Eskişehir Hentbol-Beykoz Belediyespor (Porsuk)
27 Kasım Salı:
19.00 Beşiktaş Mogaz-1955 Batman Belediyespor (Süleyman Seba)
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