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Hentbolda haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.

23 Kasım 2018 Cuma 09:24
Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Ahi Evran Üniversitesi-Adıyaman Belediyespor (Ahi Evran Üniversitesi)

15.00 Maliye Piyango-MYK Hentbol (THF)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Celal Atik)

18.30 SELKA Eskişehir Hentbol-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

27 Kasım Salı:

19.00 Beşiktaş Mogaz-1955 Batman Belediyespor (Süleyman Seba)

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:24
  1. Batman
  2. İzmir
  3. Eskişehir
  4. Adıyaman
  5. Erkekler Süper Lig
  6. HENTBOL
  7. Türkiye Hentbol Federasyonu

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