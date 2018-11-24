Hentbolda Göztepe'nin rakibi OIF Arendal





İZMİR (AA) - Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Norveç temsilcisi OIF Arendal'ı ağırlayacak.

Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabaka, saat 17.00'de başlayacak ve maçta Fransız hakemler Yann Carmaux ile Julien Mursch görev yapacak.

Deplasmandaki ilk maçı 40-25 kaybeden Göztepe'nin tur için rakibini 16 sayı farkla yenmesi gerekiyor.

Avrupa kupalarında 8. maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, daha önceki 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.