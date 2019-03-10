Hentbol: Toplu sonuç Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı. Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Erkekler Süper Lig CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 23-22 MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol: 19-22 Karşıyaka Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 24-44 Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 33-34 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 30-35

- Kadınlar Süper Lig

Yalıkavakspor-Samsun Gençlik: 36-23 Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 29-41

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