Hentbol: Toplu sonuç
Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı10 Mart 2019 Pazar 19:22
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Erkekler Süper Lig
CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 23-22
MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol: 19-22
Karşıyaka Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 24-44
Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 33-34
Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 30-35
- Kadınlar Süper Lig
Yalıkavakspor-Samsun Gençlik: 36-23
Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 29-41
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