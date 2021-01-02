Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçı oynandı
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçı oynandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Güneysuspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 30-26
Göztepe-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi: 26-28
Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-30
Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 35-26
Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol: 26-20
Spor Toto-Nilüfer Belediyespor: 35-28
- Kadınlar Süper Lig
Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Kastamonu Belediyespor: 19-34