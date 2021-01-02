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Spor Hentbol: Toplu sonuç
Spor

Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçı oynandı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 20:50:22 -
Hentbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilirken, Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta erteleme maçı oynandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:


- Erkekler Süper Lig


Güneysuspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 30-26

Göztepe-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi: 26-28

Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-30

Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 35-26

Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol: 26-20

Spor Toto-Nilüfer Belediyespor: 35-28


- Kadınlar Süper Lig


Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Kastamonu Belediyespor: 19-34


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