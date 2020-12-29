Hentbol: Toplu sonuç
Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen tek karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç oynandı
İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen bir karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapıldı.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 32-20 (11. hafta)
Yalıkavak-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 35-15 (8. hafta)
- Erkekler Süper Lig
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor: 34-26