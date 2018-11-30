Hentbol Ligi'nde 10. hafta müsabakaları yapılacak

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 Adıyaman Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Adıyaman Belediye)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi (Üçevler Spor Tesisleri)

17.00 Karşıyaka Belediyespor-Maliye Piyango (Zühtü Işıl)

17.00 MYK Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (THF)

2 Aralık Pazar:

13.00 1955 Batman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Batman 19 Mayıs)

14.30 Beykoz Belediyespor-Göztepe (Recep Şahin Köktürk)