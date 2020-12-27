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Spor Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Spor

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Çeyrek finale yükselen son iki takım Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:21:01 -
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'ın ev sahipliği yaptığı grup maçları sona erdi.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale adını yazdırdı.

Bugün oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen son iki ekip Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor oldu. Kupada dün 6 takım, çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

Böylece organizasyonda A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve Görele Belediyespor, B Grubu'nda Yalıkavak ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor çeyrek finale kaldı.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçlarının üçüncü ve son gününde yapılan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu (Ankara):

Görele Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 40-25

Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor: 38-31

B Grubu (Adana):

Anadolu Üniversitesi-Adasokağı Spor: 31-26

Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28-26

C Grubu (Bursa):

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 30-14

Sivas Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 39-31

D Grubu (Aksaray):

Üsküdar Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 35-21


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