Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Çeyrek finale yükselen son iki takım Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor oldu
ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'ın ev sahipliği yaptığı grup maçları sona erdi.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale adını yazdırdı.
Bugün oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen son iki ekip Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor oldu. Kupada dün 6 takım, çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.
Böylece organizasyonda A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve Görele Belediyespor, B Grubu'nda Yalıkavak ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor çeyrek finale kaldı.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçlarının üçüncü ve son gününde yapılan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu (Ankara):
Görele Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 40-25
Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor: 38-31
B Grubu (Adana):
Anadolu Üniversitesi-Adasokağı Spor: 31-26
Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28-26
C Grubu (Bursa):
Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 30-14
Sivas Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 39-31
D Grubu (Aksaray):
Üsküdar Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 35-21