Hentbol: Haftanın programı
Erkekler Süper Lig'de 11. hafta maçları yapılacak - Kadınlar Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de ise erteleme maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Güneysuspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Güneysu)
14.00 Göztepe-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi (Gaziemir)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muğla Menteşe)
16.00 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (R. Şahin Göktürk)
17.00 Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)
18.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF)
- Kadınlar Süper Lig
- 8. hafta
3 Ocak Pazar:
12.30 Sivas Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Taha Akgül)
- 9. hafta
Yarın:
13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Kastamonu Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)