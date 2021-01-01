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Spor Hentbol: Haftanın programı
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 11. hafta maçları yapılacak - Kadınlar Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2021-01-01 09:32:05 -
Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de ise erteleme maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- Erkekler Süper Lig


Yarın:

13.00 Güneysuspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Güneysu)

14.00 Göztepe-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi (Gaziemir)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muğla Menteşe)

16.00 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (R. Şahin Göktürk)

17.00 Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)

18.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF)


- Kadınlar Süper Lig


- 8. hafta

3 Ocak Pazar:

12.30 Sivas Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Taha Akgül)

- 9. hafta

Yarın:

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Kastamonu Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)

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