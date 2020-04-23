Hentbol Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

THF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Türk Milleti'nin varlığının, bağımsızlığının ve bekasının sembolü olan, demokrasimizin kalbi Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği ve dünyada tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığını, kalkınmasını ve muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçmesini sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutlarız."