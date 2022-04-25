Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti

Süleyman Seba Spor Salonu'nda Beykoz Belediyespor'u ligin 23. haftasında konuk eden siyah-beyazlı ekip, ilk yarısını 15-13 geride tamamlamasına rağmen karşılaşmayı 31-28 kazanarak ligi ilk sırada tamamlamayı garantiledi.

Son düdüğün ardından saha içinde büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı hentbolcular, şampiyonluğu salonu tamamen dolduran taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Fırat Fidan da izledi.

Başkan Çebi şampiyonluğun garantilenmesinin ardından başantrenör Mehmet Korer Koral'ı tebrik etti.

Şampiyonluk sevincinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Çebi, hentbolun Beşiktaş için önemli bir branş olduğunu ve geçen seneki şampiyonluğu çok az farkla kaybettikleri için bu sezonki şampiyonluğun kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Oyuncularla birlikte şampiyonluk pastası kesen Çebi, "Yıllar evvelki bütçelerin yarısı maliyetine bir takım oluşturduk ve şampiyon olduk. Bu hem camiamıza hem Türk sporuna bir mesajdır. Paraların yarısı harcanarak da şampiyonluklar gelebiliyor. Herkes buna dikkat etmeli. Şampiyonluk için teşekkür ediyorum." diye konuştu.