Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi Elemeleri - Kastamonu Belediyespor: 31 - ZORK: 15



İSTANBUL (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde ilk maçında, Sırbistan'ın ZORK takımını 31-15 yendi. Çekya'ın Most kentinde bulunan Banik Most Spor Salonu'nda, Kastamonu Belediyespor ile Zork karşılaştı. İlk yarıyı 15-6 önde kapatan Kastamonu Belediyespor, etkili performansını ikinci yarıda da sürdürerek Sırp rakibini 31-15 mağlup etti. Bu sonuçla eleme müsabakalarında finale kalan Kastamonu Belediyespor, yarın Çekya'nın DHK Banik takımı ile TSİ 17.00'de birincilik müsabakasına çıkacak.

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