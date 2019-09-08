Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri - DHK Banik: 35 -Kastamonu Belediyespor: 33



İSTANBUL (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi Elemeleri final maçında, Çekya'nın DHK Banik takımına 35-33 mağlup oldu. Çekya'ın Most kentinde bulunan Banik Most Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 20-13 geride kapatan Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı da 35-33 kaybetti. Eleme grubunda ilk maçında dün Sırbistan'ın ZORK takımını 31-15 yenen Kastamonu Belediyespor, ikinci maçında DHK Banik'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde yer alma fırsatını kaçırdı. Eleme turunda ikinci olan Kastamonu ekibi, Avrupa kupalarına EHF Kupası 3. turundan itibaren devam edecek. Elemelerin birincisi DHK Banik ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.