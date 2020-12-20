Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Sabbianco Anorthosis: 36 - Beykoz Belediyespor: 25 - Kıbrıs Rum Kesimi takımı, son 16 turuna yükseldi
ANKARA (AA) - Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Sabbianco Anorthosis takımına 36-25 mağlup olarak elendi.
Lefkoşa'daki Anorthosis Famagusta Sport Center'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 15-14 önde tamamladı.
Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Kıbrıs Rum Kesimi takımı, müsabakadan 36-25 galip ayrıldı.
İstanbul'da oynanan ilk maçı da 32-28 kazanan Sabbianco Anorthosis, son 16 turuna yükselen takım oldu.