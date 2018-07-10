Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Galatasaray sezonun ikinci transferini Henry Onyekuru ile yaptı, oyuncuyla görüşmelere başlandığı da KAP'a resmen bildirildi. Geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi KAS Eupen'den Everton'a transfer olan ve o sezon Belçika Jupiter Ligi'nde 'Yılın umut vadeden oyuncusu' seçilen Nijeryalı Henry Onyekuru, ardından Everton tarafından Anderlecht'e bir sezon için kiralandı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Anderlecht forması ile 19 lig maçında 9 gol atan 21 yaşındaki oyuncu sonrasında da talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Diz iç bağlarından sakatlanan Henry Onyekuru sezonu da kapattı. Tedavisi tamamlanan oyuncu yeniden idmanlara başlarken Galatasaray da oyuncu için Everton'ın kapısını çaldı. Trezeguet transferinde Kasımpaşa'nın indirime gitmemesi ve 6 milyon Euro'luk bonserviste diretmesi sonrasında Galatasaray da yeni isimlere yöneldi.

EN KISA SÜREDE İSVİÇRE'YE GİDECEK

21 yaşındaki oyuncu için Fatih Terim'in de onayı sonrasında Everton ile yıllık 600 bin Euro'ya anlaşmaya varıldı. Ağır sakatlığı sonrasında yeniden sahalara dönmek için gün sayan ve Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'ın teklifine de sıcak bakan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yanıt verdi.

Genç oyuncu ile yıllık 1 milyon 400 bin Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Nijeryalı golcünün, Galatasaray'ın İsviçre'de devam eden kampına en kısa sürede katılması planlanıyor.

SAĞLIK HEYETİNDEN TAKİP

Sarı-kırmızılılar için bu transferdeki en çok dikkat edilmesi gereken durum ise oyuncunun sakatlığıydı. Geçen sezon kiralık olarak Anderlecht forması giydi ancak 23 Aralık 2017'de yaşadığı sakatlık sonrasında 120 gün sahalardan uzak kaldı Henry Onyekuru.

Diz iç bağında yırtık oluşan oyuncu ciddi bir kontrolden geçirildi. Galatasaray sağlık heyeti hem oyuncuyu hem de kendi doktorlarının raporlarını incelerken olumlu rapor verince transfere de son nokta koyuldu.

''SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİR''

Diz bağ yırtığı nedeniyle 23 Aralık'tan bu yana sahalardan uzak olan Onyekuru'nun mukavelesine "Aynı sakatlıkta sözleşmesi tek taraflı feshedilir." maddesi konacak.