  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Henry Onyekuru'dan sürpriz Galatasaray açıklaması!
Spor

Henry Onyekuru'dan sürpriz Galatasaray açıklaması!

Adana Demirspor'un oyuncusu Henry Onyekuru, eski takımı Galatasaray'a karşı oynadığı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 23:04:00 -
Henry Onyekuru'dan sürpriz Galatasaray açıklaması!

Adana Demirspor'un oyuncusu Henry Onyekuru, eski takımı Galatasaray'a karşı oynadığı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru, golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.

"1 puanla ayrıldık, mutluyum"

Nijeryalı futbolcu, "Maç başlamadan 3 puan istiyorduk ve bu açıdan üzgünüz. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Bu maç da öyleydi. 10 kişi kaldık ve sonrasında savaştık. Bu maçtan 1 puanla ayrıldık, mutluyum." dedi.

"Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim"

Eski takımı Galatasaray'a karşı da oynaması sorulan Onyekuru, "Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim. Ancak sahaya çıktığımda galip gelmek için sonuna kadar mücadele ediyorum. Benim için yeni bir macera başladı. Sahaya çıktığımda Adana Demirspor formasıyla yüzde yüzümü veriyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...
Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Spor

Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)
Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)

Gıda

Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)

Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi
Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi

Gıda

Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi

İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...
İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...

Yerel

İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...

Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu
Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

Gıda

Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları
Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları

Gıda

Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...

Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23