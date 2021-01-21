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Spor Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu Galatasaray için İstanbul geliyor
Spor

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu Galatasaray için İstanbul geliyor

Galatasaray'ın anlaşmaya sağladığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile Ümit Milli Takımın golcüsü Halil Dervişoğlu İstanbul'a geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 20:21:00 - 2021-01-21 20:24:23
Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu Galatasaray için İstanbul geliyor

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de takımda görmek istediğini açıkladığı Onyekuru'nun Fransa'nın Marsilya şehrinden bineceği uçağın saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 dönem sarı-kırmızılı formayı giymişti. Onyekuru, Galatasaray'da 56 resmi maçta görev aldı ve 17 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Ümit Milli Takımın golcüsü Halil Dervişoğlu'nun da cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.

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