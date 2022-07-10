Bir dönem Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız futbolcu Henry Onyekuru, resmen Adana Demirspor'da. Onyekuru, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı. Peki Henry Onyekuru kimdir, kaç yaşında, nereli? Henry Onyekuru hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

Henry Onyekuru kimdir?

Henry Chukwuemeka Onyekuru, 5 Haziran 1997 tarihinde Onitsha'da doğdu. Kanat mevkiinde oynayan Nijeryalı millî futbolcudur. Olympiakos'ta forma giymektedir. Futbol kariyerine 2010 yılında Aspire Academy ile başladı ve 2015 yılında ortak kulüp Eupen'e katıldı. Eupen formasıyla ilk maçına, 5 Eylül 2015 tarihinde Belçika İkinci Ligi'nde KFC Dessel Sport'a karşı 2-2 berabere kalınan maçta çıktı. Takımın ilk sezonunda Pro League A'ya yükselmesine yardımcı oldu ve profesyonel ilk maçına 30 Temmuz 2016 tarihinde Zulte Waregem'e karşı çıktı, 3-0 mağlup oldu. Pro League'de başarılı bir sezonun ardından, Avrupa'daki çeşitli büyük takımların dikkatini çekerek ligin en skorer oyuncularından biri oldu. 2016-17 sezonunu 22 golle ortak gol kralı olarak bitirdi, ancak kupa deplasmanda daha fazla gol attığı için Łukasz Teodorczyk'e verildi.

30 Haziran 2017 tarihinde 7 milyon sterline Everton'a katıldı ve hemen Anderlecht'e kiralık olarak gönderildi. Anderlecht'te 2017-18 sezonunda 9 numaralı formayı giydi. 12 Temmuz 2018 tarihinde bir sezonluk kiralık olarak Galatasaray'a katıldı. Birleşik Krallık'ta çalışma izni alamadı ve 12 Ağustos 2019 tarihinde Monaco'ya transfer oldu. 5 Ocak 2020 tarihinde eski kulübü Galatasaray için satın alma opsiyonu olmayan altı aylık kiralık bir sözleşme imzaladı. 25 Ocak 2021 tarihinde bir kez daha Galatasaray'a altı aylık kiralık olarak satın alma opsiyonu ile imza attı. 29 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği maçın ikinci yarısının başında oyuna girerek takımının iki golünü attı.