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Amerika Birleşik Devletleri'nin en tartışmalı ve etkili dışişleri bakanlarından olan Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Siyasi danışmanlık şirketi Kissinger Associates'ten yapılan açıklamada, eski diplomatın Connecticut'taki evinde öldüğü belirtildi.

Kissinger uzun yıllar süren siyasi kariyerinde ABD dış politikasında bazıları tartışmalı, kilit roller oynamıştı. Kissenger Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Ayrıca 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürütmüştü.

Gazeteci - yazar Yusuf Kaplan, Henry Kissinger'ın ardından şu mesajı yayınladı:

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"Henry Kissinger öldü. Postkolonyal dönemde dünyadaki mazlumların kanları ve gözyaşları üzerine kurulan kapitalist düzenin ağababalarındandı.

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Latin Amerika'da, Afrika'da, Asya'da pek çok darbenin planlayıcısı, katliamın kurgulayıcısı, Çin'in kapitalizme (Yahudi düzenine) diz çöktürülmesinin mimarıydı.

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ABD'nin ilk Yahudi dışişleri bakanıydı. Amerika'nın dünya üzerinde bu kadar güçlü hegemonya kurmasını sırrını şöyle açıklıyordu: “Biz içimizdeki hainleri temizleriz. Dışımızdaki hainleri ise kullanılışlı elemanlarımız olarak iyi besleriz.”

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Dünyayı kana bulayan bir adamın hesabı çok ağır olacak adl-i ilâhîde!"

12 Eylül darbesinde ön plandaydı

Yalçın Doğan, 1982 senesinin nisan ayında Salzburg'da bir seminere katıldığını ve orada Henry Kissinger'ın konuşmacı olduğunu söylemişti. Doğan, o anları şöyle anlatıyor:

"Kissinger konuşmasında Ortadoğu ve Balkanlar'ı ele alıyordu, sözü Türkiye'ye getirdi:

'Türkiye'de demokrasiye geçilecek ancak, bu vesayet altında bir demokrasi olacak. Muhtemelen askeri yönetim öncesinde politikada gördüğümüz önde gelen kişiler belli bir süre politikadan uzak durmak zorunda kalacak, tahmin ediyorum ki, vesayet süresi yedi yıl dolayında kalacak.'

Bu sözleri acele not ettim ve altını kırmızı kalemle çizdim.

Kissinger çok önemli bir bilgi veriyordu ancak bunu kendime saklamak zorundaydım, yasaktı bunları yazmak.

Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı nereden biliyordu siyasi yasak geleceğini?..

Üstelik altı ay önceden!.."

Doğan'ın aktardıklarına göre Kissinger'ın 12 Eylül darbesinde de parmağı vardı. Kenan Evren ve suç ortaklarının, "Memleket için" yaptıklarını ileri sürdüğü darbenin aslında hangi memleket için yapılmış olduğu da Kissinger'ın sözleriyle açıkça görülüyor!..