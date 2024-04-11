Heniyye'nin şehit olan çocukları ve torunları için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı!
Gazze Dayanışma Platformu, 12 Nisan Cuma günü Fatih Camii'nde Heniyye'nin şehit olan çocukları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.
İsmail Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu katil İsrail'in Gazze'deki bombalı saldırısında şehit oldu.
Gazze Dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklamada, Heniyye'nin kaybettiği evlatları için gıyabi cenaze namazı kılınacağı duyuruldu.
Açıklamada, "İsmail Haniye’nin oğulları, torunları ve tüm Gazze şehitlerimiz için 12 Nisan Cuma günü, cuma namazı sonrası
Fatih Camiinde cenaze namazı kılacağız." denildi.