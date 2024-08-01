Heniyye soykırımcı İsrail’in Tahran’daki saldırısında şehit düştü! Zafer Filistin'in olacak

Türkiye’den başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere liderlerden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramasına tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise İsmail Heniyye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır. Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniyye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabb’im cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.”

Erdoğan’dan ailesine telefon

Bu arada, İsmail Heniyye’nin eşi ve çocukları ile telefonda görüşen Erdoğan, Heniyye’nin hain bir suikast sonucu şehadetinden duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. İşte diğer tepkiler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Şehit haberi ve Beyrut’a düzenlenen saldırı, Gazze’de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Karşımızda barış arayan sorumlu bir yönetim değil, yangını büyüterek katliamlarını ve uluslararası hukuk önünde yargılandıkları suçları örtmeye çalışan bir çete var. İsrail yönetiminin Gazze’de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekanı cennet olsun.”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Heniyye’nin Tahran’da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. Heniyye suikastının çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir.”

İntifada zamanı gelmiştir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Öncelikle başka bir ülke topraklarına tecavüz edilerek yapılan bu kahpe saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda şehit olan İsmail Heniyye’ye Yüce Allah’tan rahmet, aile efradı başta olmak üzere tüm Gazze, Filistin halkı ve İslam dünyasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Artık, sadece Filistin halkı değil, bütün İslam alemi, hatta barıştan yana olan tüm insanlık intifadaya başlamalıdır.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: “İsrail’in, Türkiye’nin komşusu İran’ın toprak bütünlüğünü de ihlal edecek şekilde Heniyye’ye yönelik suikastını kınıyorum. Filistin halkının bölgemizin ayrılmaz bir unsuru olmaya devam edeceğini hatırlatır ve tırmanmanın yeni coğrafyalara sıçramadan yatışması için elden gelen her imkanın değerlendirilmesi gerekir.”

Şehadeti mübarek olsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Heniyye, yalnızca Filistin mücadelesinin değil tüm İslam ümmetinin onur simgesi, vakarın cisimleşmiş haliydi. Ailesini bu uğurda kaybetmesine rağmen duruşundan ve cesaretinden hiçbir şey eksilmeyen Heniyye’nin mücadelesine şahidiz. Şehadeti mübarek, mekanı cennet olsun! Kardeş Filistin halkının ve İslam aleminin başı sağ olsun.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “2006 yılında ABD yönetimi dahil bütün dünyanın açık ve objektif seçim olarak ilan ettiği son Filistin seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak Başbakan olarak atanan, İsrail’in 2009, 2012 ve 2014 saldırılarında işgale karşı direnişe liderlik eden, son soykırımda üç çocuğu ve dört torunu başta olmak üzere yakın aile fertlerini kaybeden değerli dostum ve kardeşim İsmail Heniyye’nin şehadeti kendisinin uğruna hayatını verdiği Filistin halkıyla olan kader ortaklığının işaretidir.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “İran’da gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden İsmail Heniyye’ye Allah’tan rahmet, Filistin halkına sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Kardeşlerimizin yanındayız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas lideri İsmail Heniyye’nin Siyonist İsrail tarafından Tahran’da şehit edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mücahit İsmail Heniyye’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kahraman Filistin halkına başsağlığı dilerim.” Fatih Erbakan, Heniyye’nin oğlu Abdüsselam Heniyye’yi arayarak taziye dileklerini iletti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: “Siyonist rejimin gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlara karşı harekete geçmeyen, birlik içerisinde somut adım atmayan Müslümanlar, artık nasıl bir terör örgütüyle karşı karşıya olduklarını görmeli değiller mi? Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaktan geri durmayacağız.”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: “Türk milleti, bugünden tezi yok, aynı hedef tahtasında görülen Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında ve öncülüğünde topyekün kol kola girmeli, İsrail başta olmak üzere bu saldırılara destek veren tüm yapılara karşı kararlı bir duruş göstermelidir.”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: “İsmail Heniyye, hepimizin, Filistin halkının, Arap halklarının, bütün dünyanın ve huzur, barış isteyen, bağımsız yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehididir. Bu suikastın Filistin’in zafere ilerlemesinin önüne geçme şansı yok. Bu savaşı İsrail kaybetmiştir.”