Heniye: Tel Aviv'i vurabilecek füzelerimiz var

Video konferans yoluyla Türk gazetecilerin sorularını cevaplayan Heniye, “İzzeddin Kassam Tugayları teknolojik bağlamda gelişmiş füzeler üretti." dedi.

Türk Arap Medya Derneği ile Filistin İletişim ve Medya Derneğinin ortaklaşa düzenlediği toplantıda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de yer aldı. Türk medyasıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Heniyye, konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam ve saygısını ileterek başladı.

"Tel Aviv ve ötesini vuracak füzelerimiz var"

Filistin direnişinin 100 yıldır kendini her alanda yenileyerek geliştiğini söyleyen Hamas lideri İsmail Heniyye, “İşgal altında olmamıza, birçok istihbarat örgütünün karşımızda olmasına rağmen ümmet içindeki birçok uzmanımızla çalışıyoruz. İzzeddin Kassam Tugayları teknolojik bağlamda gelişmiş füzeler üretti. Şu an elimizde Tel-Aviv ve ötesindeki şehirleri vuracak kapasitede gelişmiş füzelerimiz var” dedi.