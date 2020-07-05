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Aktüel

Hendek'teki patlama bölgesinde iş müfettişleri görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 09:56:04 -
Hendek'teki patlama bölgesinde iş müfettişleri görevlendirildi

ANKARA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcısının görevlendirildiği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında." ifadelerini kullandı.

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