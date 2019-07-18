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Hendek Belediyesinden yağmur suyuna anında müdahale

Hendek Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmur yağışıyla birlikte dün akşamdan bu yana mahallerde oluşan olumsuzluklara anında müdahale etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
Hendek Belediyesinden yağmur suyuna anında müdahale

Hendek Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmur yağışıyla birlikte dün akşamdan bu yana mahallerde oluşan olumsuzluklara anında müdahale etti. Çalışmaların ise halen devam ettiği açıklandı.


Bölgeyi etkisi altına alan yağmur yağışıyla birlikte, gelen şikayetleri anında değerlendiren Hendek Belediyesi ekipleri oluşan olumsuzlukları gidermek için gece boyu çalıştı. Çalışmalarına halen devam eden ekipler, Çağlayan ve Necati Paşa Mahallesinde Uludere üzerindeki menfezlere müdahale ederek su baskınlarına engel oldu. Ekipler ayrıca Yarıca Mahallesinde menfez geçişlerinde yaşanan sorunu giderirken, Dereköy, Kadifekale ve Akpınar mahallesinde su baskınına müdahale etti. Ekipler Çamlıca ve Bayraktepe mahallesinde devrilen ve tehlike arz eden ağaçları kaldırarak temizlik çalışması yaptı.


D-100 yan yol başta olmak üzere su akışı engelleyen alanlar temizlenirken Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, “Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz sahada tespit ve çalışmalarını sürdürmektedir. Tespitlerimiz dışında, belediye ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gelen tüm talep ve şikayetleri aciliyetle dikkate almaktadır” denildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
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