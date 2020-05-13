Hendek Belediyesinden esnafa hijyen seti

Berber ve kuaför esnafına hijyen çantası dağıtan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sıkıntılı sürecin bir an evvel geride kalması adına kontrollü sosyal yaşama alışmamız gerektiğini söyleyerek esnafa hayırlı işler diledi.

Hendek Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden faaliyete başlayan berber ve kuaför esnafına desteklerini sürdürürken, işyerleri Belediye ekipleri tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam ediyor. Maske ve eldiven desteği verilen 105 esnafa, Başkan Turgut Babaoğlu tarafından hijyen çantası hazırlattırıldı. Esnafı ziyaret eden Başkan Babaoğlu; içinde dezenfektan, maske, eldiven ve koruyucu siperlik bulunan hijyen çantasını esnafa hediye etti. Dağıtımda yer alan Hendek Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Vahdettin Çilek ve esnaflar verilen destek nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na teşekkür etti.

Esnafı gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Babaoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tüm kararlara uyulmasının önemine dikkat çekti. Babaoğlu, “İçinde bulunduğumuz bu zor günleri alınan sağlam tedbirlerle kısa zamanda atlatacağız. Bu süreç içinde asla rehavete kapılmadan, maske kullanmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya devam edelim. Kontrollü yaşam artık hayatımızın bir parçası olmalıdır. Devletimizin açıkladığı tedbirlere harfiyen uymamız halinde bu zor süreç geride kalacaktır. Eskiden olduğu gibi yine güzel günler ve yarınlarda buluşacağız” dedi.