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Ekonomi Hendek Belediyesi taşınmazlarını satışa çıkardı
Ekonomi

Hendek Belediyesi taşınmazlarını satışa çıkardı

Sakarya Hendek Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki onlarca taşınmazın satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 15:18:00 -
Hendek Belediyesi taşınmazlarını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, şartname ve ekleri 250.00 TL Karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Satışı yapılacak Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin; ilanla duyurulan niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 10/11/2022 tarihinde Perşembe günü saat 11:30’ da Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda İhale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile satılacaktır. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 09/11/2022 Salı günü saat 16:00`a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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