THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hemzemin geçitte tren çarptı, sürücü öldü, oğlu yaralandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde medana gelen kazada, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Mehmet Şirin Atan (49) hayatını kaybetti, yanındaki oğlu Barış Atan (16) ağır yaralandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:14
Hemzemin geçitte tren çarptı, sürücü öldü, oğlu yaralandı

Beşiri ilçesinden Batman'a gitmekte olan emlakçı Mehmet Şirin Atan'ın kullandığı 27 KZ 002 plakalı otomobile Karadağ tren istasyonu yakınındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde bulunan 5 çocuk babası sürücü Mehmet Şirin Atan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan oğlu Barış Atan ise ağır yaralandı. barış Atan, Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet Şirin Atan'ın cenazesi otopsisinin ardından Beşiri ilçesi Doğankavak köyünde toprağa verildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, makinistin kaza sonrası jandarmada ifade verdiği öğrenildi. 

BATMAN'IN BESIRI ILCESINDE SEYIR HALINDEKI ARACA TRENIN LOKOMOTIFININ CARPMASI SONUCU49 YASINDAKI MEHMET SIRIN ATAN HAYATINI KAYBEDERKEN, AYNI ARACTA BULUNAN 16 YASINDAKI OGLU YARALNDIFOTO:ARIF ARSLAN/BATMAN,(DHA)

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:14
  1. Batman
  2. Tren kazası
  3. Baba oğul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öldürdüğü eşi için karakola kayıp ilanı vermeye gitti!
    1. Öldürdüğü eşi için karakola kayıp..
    2. Son seferini yaptı! Tam 15 bin turist..
    3. Kulak çöpü deyip geçmeyin!
    4. Çocuklarda hijyen eğitimi için..
    5. Sultangazi'de korkutan fabrika yangını!
    6. Buzdolabına süt koyarsanız...
    7. Gündemi sarsacak iddia: Selman, Suudi..
    8. Neden affetmeliyiz?
    9. Sineklik temizliği için...
    10. Kalbimize ve uykusuzluğa şifa
    11. Pilavı tane tane yapmak için...
    12. Çankırı'da 600 bin makaron ele geçirildi
    13. Ejder meyvesi göz sağlığı için faydalı!
    14. Bakır cezveler nasıl parlatılır?
    15. Sahte içki üretilen eve baskın! Bin..
    16. Hürriyet'in parlatmaya çalıştığı sözde..
    17. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    18. Kuşadası'nda kaçakları taşıyan midibüs..
    19. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    20. Ceset sanılan cisim yunus ölüsü çıktı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...