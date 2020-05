Hemşirelik öğrencilerinden Hemşirelik Haftasına özel video

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrenci ve hocaları, Hemşireler Haftası’nı hazırladıkları videoyla kutladılar.

2020 yılının Hemşire ve Ebe Yılı ilan edildiği hatırlatılan videoda, Korona virüs (Covit-19) salgını sürecinde özveriyle çalışan tüm hemşirelere teşekkür ettiler. Yapılan videoyu çok beğendiği söyleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir “Uluslararası Hemşirelik Konseyi tarafından Florance Nightingale’in 200’üncü doğum yılı nedeniyle hemşire ve ebe yılı ilan edilen 2020 yılında hemşireler fedakârca çalışıyorlar. Hemşireler Florance Nightingale ve daha nice hemşirelerin bilgi, ışık, sevgi ve merhamete ilişkin mirasını geleceğe taşıma gayretindeler. Hemşireler, dünya sağlığında öncü bir ses olabilmek için, dünyanın her yerinde kendilerine ihtiyaç duyulan her durumda, dikkatle ve özenle mücadele veriyorlar. Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgını nedeniyle hemşireler, kendileri için ilan edilen yılda canla başla çalışıyor ve bu zorlu süreçte ön safhalarda rol alıyorlar. Hemşireler, ülkemizin ve tüm dünyanın sağlığına kavuşmasında kilit sağlık çalışanı olarak görev yapıyorlar. Onlar sağlık camiasının sessiz kahramanları. Pek çoğumuzun tek sorumluluğu evde kalmak iken onlar yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide mücadele veriyorlar. Kendilerinden, ailelerinden, yaşamlarından feragat ederek, çoğumuzun metrelerce uzaklıktan bile korkuyla yaklaşamadığı insanların hayatlarına dokunuyorlar, hayat mücadelelerine tanıklık ediyorlar. İşte bu özveri ile şartlar ne olursa olsun çalışan, doğumdan ölüme yaşamın her evresinde görev alan, yaşamın kutsallığına inanmış ve inançla mesleğini kendi yaşamlarını feda edercesine yürüten tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun" dedi.