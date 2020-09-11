Hemşireleri dövüp hasta yakınını bıçakladı! İşte hakkında verilen karar
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde annise zatürre aşı yaptırmak için gelen Engin Barış K. aşının olmamasına sinirlenerek hemşireleri dapr ettikten sonra ayırmak isteyen hasta yakınını da bıçakladı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Küçükköy Mahallesi'ndeki 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K'ye merkezde aşı olmadığı ve beklemesi gerektiğinin söylenmesi sonrası Barış K. çılgına döndü 3 hemşireyi darp eden saldırgan kavgayı ayırmak isteyen bir hasta yakınını da bıçakladı.
66 yaşındaki akademisyen Abdullah Sönmez, hemşireleri zanlının elinden kurtardıktan sonra, saldırganla boğuşmaya başladı. Bu sırada bıçak çeken saldırgan Sönmez'i bıçakladı.
Olay yerinden kaçan Engin Barış K. kısa süre sonra gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkemede Engin Barış K. denetimli serbestlikle salıverildi.