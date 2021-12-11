Hemşireler şakalaştı, acil servis yandı!

Dün öğle saatlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde korku dolu anlar yaşanmıştı. Pansuman hazırlığı yapan hemşire Gizem Elif Türk'ün yanında bulunan oksijen tüpü, şişeden alkol aktarımı yaptığı sırada bir anda patlamıştı. Patlamayla hemşire ile yanında bulunan temizlik personeli Yılmaz Yapıcı'nın vücudunu alevler sarmıştı. Yaralılar olay sonrası önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırılmıştı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken bugün ise o anların kamera görüntülerine ulaşıldı. Patlama sırasındaki panik ve korku kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan olayın hemşire Türk’ün mesai arkadaşı hemşire Ö.E. ile şakalaştığı sırada gerçekleştiği iddia edildi.