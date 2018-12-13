Hemşireler doğumdan çıkan annenin ayaklarını yaktı! Cezaları belli oldu

İzmir'de yaşayan bir kadının ilk çocuğunun doğumu sonrasında, hemşirelerin annenin üşümemesi için ayaklarına konulan sıcak su torbasının uzun süre unutulması üzerine 2 topuğunun yanmasıyla ilgili davada her 2 hemşireye de para cezası verildi.

2 topuğu yandı

İzmir'de yaşayan matematik öğretmeni Y.P.B.'nin (30), ilk çocuğunun doğumu sonrasında hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş., annenin üşümemesi için ayaklarına konulan sıcak su torbasının uzun süre unutulması üzerine 2 topuğunun yanmasıyla ilgili davada karar verildi.

Topuklarında çok şiddetli ağrı ve acı hissetti

2016 yılının Şubat ayında meydana gelen olayda özel bir hastanede gerçekleşen doğum sırasında verilen anestezinin etkisiyle sıcak su torbasının sıcaklığını hissetmeyen Y.P.B., iddiaya göre sabaha karşı narkozun etkisinin geçmesiyle topuklarında çok şiddetli ağrı ve acı hissetti. Durumu eşi S.B. ile yakınlarına söyleyen Y.P.B.'nin sıcak su torbalarının her 2 ayağın topuklarını ağır derecede yaktığı anlaşıldı. Genç anne, her iki ayağında açık yara ve ağır derecede yanık oluştuğu tespit edilince başka bir özel hastaneye götürüldü ve burada tedavisi yapıldı.

Bin 500'er lira para cezası

Genç kadın, olayda ihmali bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına "ihmali davranışla kasten yaralama" ve "görevi ihmal" suçlarından suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip dava açıldı.

Hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş.'nin yargılandığı davanın son duruşmasında olayda ihmali bulunduğu tespit edilen hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş.'ye bin 500'er TL adli para cezası verildi.