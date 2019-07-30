Hemşire ve sağlık teknikeri alım başvuruları Sağlık personeli alımları

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımının yapılacağını duyurmasından sonra sağlık personel için iş arayışında olanlar sağlık personeli alım ilanlarını araştırmaya başladı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine 45 Hemşire ve 3 Sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 48 sağlık personeli alımı yapılacaktır.

Devlet Personeli Başkanlığı’nın resmi web sayfası üzerinden yayınlanan ilana göre İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 45 Hemşire ve Sağlık teknikeri alımı yapacak. Toplamda 48 sağlık personeli alımı yapacağını duyuran Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gerektiği nitelikleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verdi. KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için, talep edilen belgeler ile birlikte 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İstenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Asil kazananlardan gelmeyenler ile aranan şartları taşımadığı veya Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında sakınca bulunanların yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20-21