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Yerel Hemşire Orakçı, gözyaşları arasında toprağa verildi
Yerel

Hemşire Orakçı, gözyaşları arasında toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2024-08-30 14:09:00 -

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde meydana gelen trajik bir kazada hayatını kaybeden hemşire Hanım Kaya Orakçı, memleketi Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı.

37 yaşında, evli ve iki çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakçı'nın cenazesi, Alanya'dan uçakla Van'a, oradan da kara yoluyla Hakkari'ye getirildi. Merzan Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde, Orakçı dualarla toprağa verildi. Cenazede ailesi ve yakınlarının yanı sıra Orakçı'nın arkadaşları ve sağlık camiasından birçok meslektaşı da yer aldı. Gözyaşlarının hâkim olduğu törende, hemşire Orakçı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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