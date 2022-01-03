Memur maaşlarına yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak Pazartesi günü açıklandı. Böylelikle memur maaşları da şekillenmiş oldu. Peki, hemşire maaşları ne kadar arttı?

Hemşire maaşları ne kadar oldu? 2022 hemşire maaş zammı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

Hemşire (9/15) maaşların 5.237 liradan 6.675 liraya yükseldi.