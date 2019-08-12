Hemşehrileri için kurban kesti

İstanbul’da yaşayan Malazgirtli iş adamı Metin Haymana, kurban keserek hemşehrilerine dağıttı.

İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Kurucu Genel Başkanı Metin Haymana, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda vekâletle kurbanını kestirerek Malazgirtli hemşehrilerine dağıttırdı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Malazgirt muhabiri Veysel Eşin vekaletinde kurbanını kestiren Haymana, gönderdiği mesajında, “Ben İstanbul’da doğdum ve İstanbul’da büyüdüm. En büyük hayallerimden biride atalarımın ve dedelerimin toprağı olan Malazgirt’e kurban kesip, fakir fukaraya dağıtmaktı. Bunu geçen yılda yaptım. Bu yıl işlerimin yoğunluğundan dolayı gelemedim. Bende değerli dostum olan İhlas Haber Ajansı Malazgirt muhabiri Veysel Eşin’e vekaletimi vererek, kurbanımı kestirdim. Allah’a şükürler olsun ki geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda memleketimde kurban kestirmek nasip oldu. Kurban kesmeyi nasip eden yüce Mevla’ma binlerce şükürler olsun” dedi.

Mesajında her yıl İstanbul’da kurban kesip dağıttığını da ifade eden Haymana, mesajın devamında ise "İki yıldır da hem İstanbul’da hem de tarihi ilçem Malazgirt’e kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın ilçemize, ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesinin diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kurbanı alan vatandaşlar ise İMSİYAD Kurucu Genel Başkanı Metin Haymana’ya bu anlamlı davranışı için teşekkür etti.