Hemoroid hastalığından korunma yolları

Basur makat bölgesinde meydana gelen şişlik, ağrı ya da kanama olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık asıl olarak basıncın artması sonucu damarların genişlemesi ile oluşan şişlikler ve ağrılar hatta kanamalar olarak tanımlanıyor. Damarlarda basınca neden olabilecek birçok faktör bulunabilmektedir. Bazı hastalarda doğuştan da rastlanabilen bir hastalık olması nedeni ile birçok nedene bağlı olarak hastalığın oluşumu görülebilmektedir.

NEDENLERİ

Basurun bilinen en yaygın nedeni ile kabızlık ya da doğum nedeni ile ıkınmadan kaynaklanan baskıdır. Bu baskıda bölgede yer alan damarlara fazla basınç uygulandığı için genişler ve sonuç olarak dışarda ya da içerde damarların genişlemesi oluşan bir hastalık meydana gelir. Ancak bunun dışında basura neden olan farklı etkenler de olabilmektedir. Spor yaparken insanların vücuduna fazla yüklenmesi de bu hastalığa neden olabileceği gibi yeme bozukluklarından kaynaklanması nedeni ile da basur oluşabilmektedir. Bunun dışında sigara kullanımı, stres gibi unsurlar da hastalığın tetiklenmesinde son derece etkili olan faktörler olarak görülmektedir. Baskının azaltılabilmesi için öncelikle bağırsak sisteminin düzenlenerek basıncın azalmasına yardımcı olmak gerekmektedir.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Basur tedavisi uygulanmadan önce kesinlikle kişinin kendi kendini tedavi etmesi gerekir. Bunun için en uygun yöntem ise beslenme şeklinin değiştirilmesidir. Yediğiniz gıdalar sindirilmesi zor olan veya kolay olan maddeler içerirler. Bu nedenle sindirime yardımcı olmak için daha çok lifli gıdaların tüketilmesinde fayda var. Basura yakalanmamak için de hastalığın görülmesi halinde de lifli gıdalar kurtarıcı unsurlardır. Kabak, ıspanak, lahana, karnabahar, brokoli, bezelye, havuç, patates, fındık, ceviz, kuru kayısı, kuru incir gibi lif bakımından zengin olan besinler bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olurlar. Bunun dışında bol su tüketimi önemlidir. Günlük 2,5 litre su tüketerek bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

BASURA NE İYİ GELİR?

Basura ne iyi gelir soruna verilebilecek yanıtlardan bir tanesi de elbette yoğurt ve kefir gibi sindirimi kolaylaştıran besinleri kullanmanız olacaktı. Besinlere dikkat etmenin yanı sıra basuru önlemek için yapmanız gereken uygulamalardan bir tanesi de düzenli spor yapmaktır. Spor yaparak bedeninizin hareket kabiliyetini arttırabileceğiniz gibi ödem ve şişkinlik gibi sorunlardan da kurtulmuş olursunuz. Böylece olası bir hastalık riskini engelleyebileceğiniz gibi hastalık bulunması halinde tedavi de edebilirsiniz. Basur hastalığında genellikle ameliyat en son seçenek olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle her ağrı oluştuğunda tekrar ameliyat olma ihtimaliniz olmayacaktır.

KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Her gün sıcak banyo yapın: Sıcak banyo ile hem o bölge temizlenir hem de o bölgedeki kan dolaşımı hızlanır.

Tuvalet temizliğine dikkat edin: Tuvalet temizliğinde bol su ve yumuşak tuvalet kâğıtları kullanın.

Tuvalet ihtiyacını ertelemeyin: Tuvalet ihtiyacını ertelemek kabızlığa ve dolayısıyla basur oluşuma davetiye çıkarır.

Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın: Uzun süre aynı pozisyonda kalmak kan akışını yavaşlatacaktır. Bu durum hemoroidin gelişmesine yol açar.

BASUR NASIL GEÇER?

Hastalığın çok ağrılı olması halinde yapılan uygulamalardan bir tanesi sıcak su içine oturmaktır. Bu durumda bağırsaklar ve damarlar rahatladığı için ağrıların azaldığı görülmektedir. Bunun dışında ağrının şiddetlenmesi halinde cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Kullanılacak yöntem ve tekniklere göre farklı basur ameliyatı çeşitleri mevcuttur. Basuru önlemek için öncelikle yediğiniz besinlere dikkat etmeniz ve hareket halinde olmanız son derece önemlidir. Bu hastalığın yaygınlaşmasının en büyük nedeni hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenmedir.