Dünyaya felaket, korkunç haber geldi! Fena çarptı: O hayvanlar çekilmeye başladı! Hemen müdahale ettiler!

Doğa için dünyaya felaket korkunç haber geldi. O hayvanlar teker teker dağın arka tarafına çekilmeye başladı. Ancak bu hiç hayra alamet değil, uzmanlara göre daha önce nesli tükenen canlılar da aynı davranışları gösterdi ve yeryüzünden tamamen silindiler. Şu anda da aynı şey tekrarlanıyor. Nesli tükenme tehdidi altında olan bu hayvanlar, daha zorlu koşullara sahip olan bölgelere gidiyor. Bu durum üyelerin daha hızlı bir şekilde yok olmasına neden olabilir.

Araştırmacılar, doğa hakkındaki korkunç haberi dünyaya duyurdu. O hayvanlar teker teker dağın arka tarafına çekilmeye başladı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler, hayatta kalmaları için elverişli koşullar sağlamayan soğuk ve izole dağlık alanlara çekiliyor. Endişe verici bir şekilde, bunlar dev kuzenlerinin son direnişlerini gösterdiği sığınaklarla aynı. Bu hiç hayra alamet değil.

120 YIL SONRA YOK OLDULAR

Yeni Zelanda'nın nesli tükenmekte olan uçamayan kuşlarından bazıları, takahē, weka ve büyük benekli kivi de dahil olmak üzere, soyu tükenmiş moa kuşlarının kemiklerinin bulunduğu yerlerde hayatta kalmaktadır. Altı moa türünün en büyüğü 3,7 metre yüksekliğe ulaşabilirdi, ancak insan yerleşiminin başlamasından 120 yıl sonra yok oldular.

"O ALANLARA GİDEN YOLU İZLİYORLAR"

"Bu kesinlikle tarihin kendini tekrar ettiği bir durum. Onlar, moaların yüzlerce yıl önce izlediği kutsal alanlara giden yolu izliyorlar" dedi küresel değişim Doçenti Damien Fordham Yahoo News'e. Yeni Zelanda'daki kuşların yüzde 80'inden fazlası nesli tükenme tehlikesi altında olarak listelenmiştir. Adadaki hayvan türlerinin çoğu kuştur ve birçoğu uçamaz çünkü ülke, insanlar gelmeden önce 60 milyon yıl boyunca izole olmuş, keseli sıçanlar ve gelincikler gibi yırtıcıları getirmiş, ormanları kesmiş ve su yollarını kirletmiştir.

UÇAMAYAN BİR PAPAĞAN DA VAR

Bugün Yeni Zelanda'nın ana adalarında kalan sekiz uçamayan kuş türünden yedisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. En bilinenleri ülkenin beş kivi türüdür. Ancak, BBC doğa belgeselinin çekimi sırasında bir kameramanla çiftleşmeye çalışan kākāpō adlı uçamayan bir papağan da vardır.

ULUSLARARASI MANŞETLERE GEÇTİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yakın zamanda Yeni Zelanda'ya uçan herkes, ulusal taşıyıcının uçuş içi güvenlik videosunda yer alan takahē'yi bilir. Yeni Zelanda'nın iki tür tırıs kuşu belki daha az biliniyordur, ancak yakında ünlü olmaları tamamen mümkün. Çünkü çoğu insan bu haftaya kadar weka'yı duymamıştı. Bir tanesi bir Amerikalı tarafından bir kurtulan tarzı gerçeklik televizyon şovunun yapımı sırasında öldürülüp yendikten sonra uluslararası manşetlere çıktı.

"HAYATTA KALDIĞINI BULDULAR"

Projeye Adelaide Üniversitesi öncülük etti ve New York Eyalet Üniversitesi, Auckland Üniversitesi ve Melbourne Üniversitesi'nden uzmanların da yer aldığı uluslararası bir ekip destek verdi. İnsanların büyük ölçüde kaçındığı Kuzey Adası'ndaki Tititea ve güneydeki Fiyortlar gibi bölgelerde kuşların yetersiz koşullarda hayatta kaldığını buldular. Fordham, "Bunlar en soğuk ve izole dağlık alanlardan bazıları. Bu sebeplerden dolayı, aslında sadece yürüyüşçüler ve kampçılar tarafından ziyaret ediliyorlar" dedi.

SADECE O ÜLKE İLE SINIRLI DEĞİL

Ne yazık ki Fordham, tehdit altındaki türlerin uzak ve yaşanması zor alanlara çekilmesi sorununun sadece Yeni Zelanda ile sınırlı olmadığını düşünüyor. Avustralya Araştırma Konseyi'nden sorunu kendi ülkesinde incelemek için fon sağladı. Bir zamanlar yaygın olan numbat, batı keseli sansar, doğu keseli sansar, büyük bilby, koala ve fırça kuyruklu kaya valabisine odaklanacak.

"Birçok Avustralyalı memelinin oldukça geniş bir alanda yayıldığını biliyoruz. Ve şimdi, Avrupa'nın kolonileşmesi karşısında oldukça küçük yaşam alanlarına sıkışmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bu sonuçlara dayanarak bunların mutlaka optimum yaşam alanında olmayabileceğini düşünüyoruz." dedi.