Hemen "Mezhepçilik yapıyorsun" demesin kimse! Kimlerin İran muhibbi olduğunu gayet iyi biliyoruz

Hasan Hüseyin Öz, Hizbullah'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıları ve bu saldırıların sonuçlarını ele aldı. Star yazarı Öz, İsrail'in propaganda gücüne karşı Hizbullah'ın diyalektik bir süreç yöneterek denge sağladığını belirtti. Yazıda, bölgedeki çatışmaların arka planında gizli ortaklıkların ve ekonomik çıkarların olduğunu ifade eden Öz, bu süreçte söylemlerin değil, gerçeklerin önemli olduğunu vurguladı. İşte Hasan Hüseyin Öz'ün yazısı:

"Hizbullah'ın saldırısından ne bekliyorduk?

Bütün dünya dün Hizbullah'ın yapacağı saldırıya odaklandı.

İsrail, beklenen saldırıya karşı "önleyici tedbir" adına Lübnan topraklarını bombaladı.

Gün boyu televizyonlarda, gazetelerde konuya ilişkin müthiş bir haber akışı, yorumcuların birbirini tekrar eden yorumları bizi meşgul etti.

Hizbullah'ın attığı katyuşa füzelerinin İsrail'i koruyan demir kubbeyi aşıp aşamayacağına ilişkin yorumlara karşın, sadece füzelerin atılmasının tek başına değer ifade ettiğini söyleyen yorumcular...

Örgütlere bu kadar önem atfetmek gerçekten hayra alamet değil.

Akşamüzeri, Türkiye saatiyle 18.00'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yapacağı açıklamayı beklemeye başladık.

Ben bu arada daha önce yaptığı açıklamalara şöyle bir göz atayım dedim.

2006'da otuz üç gün süren kara savaşına kadar gittim.

Avrupalı bir gazetecinin sözünü hatırlıyorum 2006'ya ilişkin.

"İsrail, söyleme fazla yaslanırken, Hizbullah ve lideri, diyalektik bir süreç yönetiyor. Onun için İsrail kara savaşında yenildi."

Gerçekten de İsrail'in en büyük gücü, propaganda cihazları.

Hep derim, propaganda ile örülen kubbe Siyonizm'in şimdiye kadar işlediği cinayetleri perdelemişti.

Fakat, uzun yıllardır takip ettiğim İran'ın vekil örgütü Hizbullah ve onun lideri Nasrallah'ın da süreç içinde propaganda sahnesinde İsrail'le oluşan denge siyasetini sürdürdüğüne şahit oldum.

Hemen mezhepçilik yapıyorsun demesin kimse.

Kaldı ki mezhepçilik suçlaması yapanların, bizzat mezhep siyaseti güttüğünü, İran muhibbi olduğunu biliyoruz.

Derdimiz o değil.

Derdimiz, Filistin topraklarında olduğu gibi bölgemizde tesis edilen sözde teolojik çatışmanın örttüğü paylaşım savaşındaki gizli ortaklıklar.

Komplo teorisi mi?

Bir kere hemen şunu belirteyim...

Devlet dışı yapıların, örgütlerin oluşturduğu statükonun ekonomisi pek konuşulmuyor.

İkincisi bu ekonomiyi yönetmek, dağıtım mekanizmasının kendi içindeki stratejisini devam ettirmek için devletlerle kurulan ittifaklar da konuşulmuyor.

Neoliberal sistem içinde her şey finans işte.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, 3 Kasım'da yaptığı konuşmadan birkaç başlık:

- 7 Ekim'den bu yana savaştayız.

- Amerikan üslerini vuracağız.

-Gazze halkının dünyada benzeri yoktur.

Fuad Şükür'ün intikamı için yapılan dünkü operasyondan sonra yaptığı açıklamasında ise başlıklar şöyle...

- İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı.

- Başlangıçta İsrail'e verilecek karşılıkla ilgili bazı kriterler belirledik. Bunlardan birisi hedefin sivil değil askeri olması ve Şükür suikastıyla bağlantısı olmasıydı.

- İsrail'e 340 roket attık hepsi isabet etti ama saklıyorlar. Demir Kubbeyi meşgul etmek için bu kadar füze yeterliydi.

- Bugünkü operasyon ilk aşamaydı.

Oysa kırk binden fazla insan öldü 7 Ekim'den bu yana.

Söylemler bir tarafta, soykırım diğer tarafta.

Örgütler bir tarafta, devlet görünümlü yapılar bir tarafta.

Sahneye dalmışken, insanlar katlediliyor diğer tarafta."

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