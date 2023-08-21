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Dünya Hem zengin, hem beyin yok... Hurda Ferrari 2 milyon dolara alıcı buldu!
Dünya

Hem zengin, hem beyin yok... Hurda Ferrari 2 milyon dolara alıcı buldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 09:48:00 -
Hem zengin, hem beyin yok... Hurda Ferrari 2 milyon dolara alıcı buldu!

1960'larda yarışlarda kullanılan 1954 model hurda Ferrari'nin parçaları müzayedede yaklaşık 2 milyon dolara satıldı.

1960'larda yarışlarda kullanılan 1954 model hurda Ferrari'nin parçaları müzayedede yaklaşık 2 milyon dolara satıldı.

Araba, 1960'larda bir yarış sırasında alev aldı ve onlarca yıl hiç dokunulmadı.

Ferrari'nin ilk yarış pilotu olan Franco Cortese tarafından kullanıldı.

Analistler, yeni alıcının tekrar yarışabilmesi için onu eski haline getirmek isteyebileceğini söylüyor.

1954 model araba, bir 500 Mondial Spider Series I ve şimdiye kadar yapılmış 13 arabadan biri.
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Gövdesi tasarımcı Pinin Farina tarafından yapıldı.

1954'te Cortese, Mondial'ı İtalya üzerinden bin 600 kilometrelik bir yarış olan Mille Miglia'da genel klasmanda 14. sırada bitirdi.

Yıllar boyunca, Mondial birçok kez kaza yaptı ve yangın hasarına uğradı.

1978'de, onu hasarlı haliyle koruyan ABD'li bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Müzayedeci RM Sotheby's, aracın "arabayı ihtişamlı günlerinin durumuna döndürmek için kapsamlı bir restorasyona" ihtiyaç duyacağını, ancak sürecin "çok faydalı" olacağını söylüyor.

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