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Aktüel

Hem uyarı yaptılar, hem maske dağıttılar

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan Meslek Edindirme Kursları Koordinatörlüğünde maske atölyelerinde üretilen maskelerin dağıtımı Zabıta ekiplerince devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:08:01 -
Hem uyarı yaptılar, hem maske dağıttılar

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan Meslek Edindirme Kursları Koordinatörlüğünde maske atölyelerinde üretilen maskelerin dağıtımı Zabıta ekiplerince devam ediyor.


Korona virüs salgını sonrasında halkın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan maske için Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan Meslek Edindirme Kursları koordinatörlüğünde oluşturulan Maske dikim atölyelerinde dikim çalışmaları bir yandan devam ederken, bir yandan da dağıtım çalışmaları Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Konuralp pazarında uzun bir süre sonra tezgah açan esnaflara uyarılarda bulunurken, bir yanda da maske dağıtımı gerçekleştirdi.

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