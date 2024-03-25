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Yaşam Hem tokatlıyor hem para kazanıyor! Sosyal medyayı sallayan şovmen berber
Yaşam

Hem tokatlıyor hem para kazanıyor! Sosyal medyayı sallayan şovmen berber

Yeniakit Publisher
2024-03-25 15:10:00 -

Sosyal medyada 'Tokatçı Berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar'ın müşterilerine muamelesi herkesi şaşırtıyor.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım başlamasın. Tokatçı Berber olarak tanına Mehmet Bayraktar, müşterilerini tıraş etmiyor adeta dövüyor.

Berber koltuğuna oturanların ne olduğunu şaşırdığı dükkanda takipçi uğruna adeta dayak yemek serbest.

Sosyal medyanın konuştuğu Mehmet Bayraktar birkaç ay önce yolda yürürken darp edilmişti.

Sosyal medyada yapılan bu ve buna benzer paylaşımlar ise gelecek adına herkesi korkutuyor.

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