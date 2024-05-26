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Aktüel Hem teknolojik hem insanÎ bir eğitim hedefliyoruz
Aktüel

Hem teknolojik hem insanÎ bir eğitim hedefliyoruz

Yeniakit Publisher
2024-05-26 08:29:00 -
Hem teknolojik hem insanÎ bir eğitim hedefliyoruz

Teknopark’taki programda konuşan Bakan Tekin, “Teknolojik ve güncel gelişmelere ayak uyduracağız. Ama insani değerlere sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pendik’te Teknopark İstanbul’da düzenlenen “Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu”na katıldı. Forumda Milli Eğim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ile Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yerebakan ise Bakan Tekin’e tablo hediye etti. Burada konuşan Tekin, teknolojik, güncel ve toplumsal gelişmelere ayak uyduracak yeni bir müfredat hazırladıklarını belirterek şunları dile getirdi: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın hem dijital okuryazarlık anlamında hem dijital becerilerinin gelişmesi anlamında hem de yapay zeka uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerine uygulanabilmesi açısından çok önemli değişiklikler yaptık. Biz teknolojik ve güncel gelişmelere ayak uyduracağız. Ama insan olduğumuzu asla unutmayacağız. İnsani değerlere sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

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