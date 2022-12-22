Hem Şehit Anaları Derneği başkanı, hem şehit bacısına küfredenin kalkanı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki parti yöneticileri ve milletvekilleriyle, Bingöl'deki Genç Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada şehit ağabeyi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirmişti. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği şehit ağabeyine "bacını s…" diyerek küfretmişti.

Yaşanan bu rezillik kamuoyunda büyük tepki çekerken, sözde ülkücü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şehit bacısına destek olmamış, bilakis küfre sessiz kalarak adeta Türkkan'a kalkan olmuştu.

Şehit Anaları Derneği Başkanlığı yapmış

Akşener'in ikiyüzlülüğünü ortaya seren bir gerçek ortaya çıktı. 1995 yılında DYP Kadın Kolları Başkanı olan ve 24 Aralık 1995 seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilen Akşener'in, siyasete atılmadan önce uzun yıllar Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı’nın başkanlığını yaptığı belirlendi.

Şehit Anaları Derneği başkanlığı yapacak kadar duyar kasan Akşener'in kendi adamının şehit bacısına yönelik küfrüne sessiz kalması, yanar döner tavırlarına dair çarpıcı bir örnek oldu!..

Bakan Soylu: Derneğin içini boşalttılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı bir açıklamada, Akşener'in söz konusu derneğe verdiği zararı gözler önüne sermişti. Soylu, "Ben 5,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, şehitten bahsediyorsun. Biz biliriz şehit istismarını. Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı'nın nasıl içini boşalttığından biliriz" demişti.