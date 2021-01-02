Hem saldırın hem ağlayın! Uğur Dündar’dan zaman ayarlı mağdur edebiyatı

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılması geniş kitlelerin desteğini aldı. Yıllar sonra bu ayıptan dönülmesi, Müslüman Türk milleti tarafından açıkça desteklendi. Buna rağmen Sözcü gibi milletin tüm değerlerine saldırmayı görev edinen sözde yayın organları, Ayasofya üzerinden kinini kusmaya devam etti.

Dün “2020’deki felaketler” listesi yayınlayan Sözcü, Ayasofya’nın ibadete açılmasını da listeye ekledi.

“Mağduruz” edebiyatı tutmadı

Sözcü’de köşe karalayan Uğur Dündar, gazetesinin yaptığı skandalın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Gelen on binlerce tepki mesajının ardından Dündar, “Yeni yıla güzel dileklerimizin aksine maalesef yine gerilimle girdik. Bu nedenle sosyal medya kullanımına bir süreliğine ara vermeyi düşünüyorum...” dedi.

Geri vites

Tepkiler sonrası kendi mahallesini mağdur göstermeye çalışan Dündar, saatler sonra geri vites yaparak “sosyal medyayı bırakmıyorum” açıklaması yaptı. Dündar yeni paylaşımında, “Günaydın değerli dostlarım. Sizlerden gelen ısrarlı talep doğrultusunda sosyal medyaya devam kararı aldım. İlginize teşekkür ediyor ve bugünkü yazımı paylaşıyorum: "Çocukluğumu bindirdim tramvaya, o gitti ben kaldım yaya!.."” ifadelerini kullandı.