Hem pratik hem lezzetli: İncir uyutması

Yaz sıcaklarında hem lezzetli hem de hafif bir tatlı arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Anadolu coğrafyasında uzunca yıllardır yapılan bu tatlının savaş dönemindeki yokluk yıllarında bulunduğu düşünülüyor.

Malzemeler

2.5 su bardağı süt

7-8 adet kuru incir

Dövülmüş ceviz

İncirleri güzelce yıkayın.

Ardından incirleri ince ince doğrayın.

Sütü ocağa alın ve ısıtın. Bu aşamada sütü kaynatmamak çok önemli. Yoğurt mayalarmış gibi sütün içerisine serçe parmağınızı daldırın ve 10'a kadar sayın. Şayet ısıya parmağınız dayanıyorsa sütün sıcaklığı yeterlidir.

Sütün içerisine incirleri atın.

Bir blendar yardımıyla incir ve sütü iyice karıştırın.

Hazırladığınız tatlıyı servis kaselerine alın.

Tatlı ılınınca kaseleri ceviz ile süsleyin.

Hazırladığınız tatlı 1 saat kadar oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına yerleştirin.

Yaklaşık 8 saat sonra tatlınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.